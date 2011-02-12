На Тернопільщині затримали двох зловмисників, які обікрали церкву

У Тернопільській області затримано двох молодих осіб, які обікрали церкву.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, затримані тричі викрадали кошти із скриньок для пожертв у церкві в Чорткові. Затримали їх після того, як із церковного сейфу вони викрали 4 тис. грн. та церковні атрибути.

Один із злодіїв навчався у Чорткові, грабував церкву він спільно зі своїм молодшим братом. У храм зловмисники проникали через вікно у підвалі. Після останньої крадіжки частину церковного майна вони саме там і заховали, щоб згодом за ним повернутися. Саме тоді їх і затримали правоохоронці.

Проти затриманих порушено кримінальну справу.

Встановлено також, що зловмисники в минулому вже отримали покарання за крадіжки з підвалів.