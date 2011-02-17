У студентів в Києві спрацював саморобний вибуховий пристрій

У київській квартирі, де сьогодні стався вибух, вилучено ще три предмети, схожі на саморобні вибухові пристрої.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

За попередніми даними міліції, зранку в цій квартирі, яку винаймають студенти, також спрацював саморобний вибуховий пристрій.

За словами співрозмовника агентства, всі вилучені речові докази направлено на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибух у квартирі, розташованій в будинку на вулиці Лариси Руденко, 15/14, надійшла сьогодні об 11.51. Двокімнатну квартиру орендували троє студентів Київського гуманітарного інституту, які навчаються на факультеті міжнародних відносин.

Внаслідок вибуху один з них отримав поранення черевної порожнини та рук.