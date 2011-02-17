У Києві вибухнула орендована квартира: є поранений

Сьогодні в одній із квартир житлового будинку у Дарницькому районі Києва стався вибух невідомої речовини, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про вибух надійшла об 11.51. З’ясувалося, що двокімнатну квартиру, розташовану у будинку на вулиці Лариси Руденко, 15/14 орендували троє студентів Київського гуманітарного інституту, які навчаються на факультеті міжнародних відносин.

Внаслідок вибуху один з них отримав поранення черевної порожнини та рук.

На місці пригоди працюють слідчо-оперативні та вибухо-технічні групи.

Виявлено певні елементи невідомого походження. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.