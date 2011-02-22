До 61-ї річниці загибелі Шухевича відбудуться пам'ятні заходи

У Тернопільській області відбудуться заходи з нагоди 61-ї річниці від дня загибелі головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, відповідне розпорядження «Про відзначення в області 61-ї річниці від дня героїчної загибелі Героя України, генерал-хорунжого, головнокомандувача Української повстанської армії, голови Секретаріату Української головної визвольної ради Романа Шухевича» підписав голова облради Олексій КАЙДА.

Згідно із розпорядженням, 2 березня в актовій залі Чортківського обласного педагогічного училища відбудеться урочистий захід пам’яті Героя України Р.Шухевича, а 5 березня - мітинг-реквієм пам’яті Героя України Р.Шухевича в с. Заболотівка Чортківського району (у 2009 році тут встановили погруддя Р.Шухевичу - УНІАН) за участю депутатів усіх рівнів, представників органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, учнів та студентів Тернопільської області.

Районним, Тернопільській міській радам рекомендовано впродовж березня 2011 року провести у населених пунктах області тематичні заходи, урочисті збори, покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Р.Шухевичу, Степану Бандері, до могил та пам’ятників борцям за волю України.

Управлінням освіти і науки, культури обласної державної адміністрації рекомендовано забезпечити проведення у навчальних закладах та закладах культури Тернопільщини історичних годин, книжкових виставок, зустрічей з вояками УПА, вечорів вшанування пам’яті борців за волю України.