Нафта дорожчає на тлі заворушень у Лівії

Світові ціни на нафту зросли на тлі подальших протестів у Лівії. Ціна барреля нафти піднялася до 108 доларів, досягнувши трирічного максимуму, повідомляє Бі-бі-сі. Офіційна ціна нафти Brent на електронній товарній біржі InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) за підсумками торгів 21 лютого підвищилася на 3,22 дол. і склала 105,74 дол./бар.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) нафтові торги в понеділок не проводилися з нагоди святкування Дня президентів.