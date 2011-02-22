Губернатор: усі бізнесмени допомагають добровільно, ніхто не примушує

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин ХОПТЯН спростовує інформацію про примушування підприємців до матеріальної допомоги у реалізації програм влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

Губернатор запевнив, що усі бізнесмени надають свою допомогу добровільно. «Ніхто їх не заставляє. А якщо є якийсь немудрий керівник райадміністрації, який примушує, то щойно до мене дійдуть такі факти, ми з таким немудрим керівником поведемо розмову і пояснимо, як потрібно вирішувати такі питання», - сказав В.ХОПТЯН.

Він висловив переконання, що заяви представників різних політичних партій про те, що програми влади підприємці фінансують під тиском, є свідченням заздрості опонентів.

«Це все заздрість. Бо стільки були при владі і навіть будки собачої не збудували», - сказав В.ХОПТЯН.

Він зазначив, що в рамках програми із забезпечення шкіл сучасними телевізорами уже на 100% мають нові телевізори всі школи 12 районів області (із 17-ти – УНІАН), при цьому школи 5 районів на 100% забезпечені сучасними плазмовими телевізорами.

«І в нас є аграрії, які готові в перспективі робити якісні дороги у тих селах, де вони орендують землю. Вони добровільно долучаються до заміни вікон у школах, до заміни дахів. Ніхто нікого не примушує», - запевнив В.ХОПТЯН.

При цьому він додав, що на реалізацію різноманітних програм кошти від представників бізнесу не збираються.

«Бо де бізнесмен безпосередньо щось купує, то ціна одна, а якщо цю ж річ купує хтось інший, ті ж представники влади, то ціна чомусь уже удвічі більша. Тому ми не просто залучаємо підприємців, а й контролюємо ці всі процеси», – сказав В.ХОПТЯН.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого обласна організація ВО «Батьківщина» оприлюднила заяву, в якій висунула вимогу припинити на Тернопільщині практику примушування підприємців фінансувати проекти облдержадміністрації, оскільки це може призвести до знищення малого та середнього підприємництва в області.

У заяві керівник обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ стверджував, що підприємцям, які не погоджувалися фінансувати програми із забезпечення шкіл сучасними телевізорами, освітлення сіл та укладення бруківки біля соціальних об’єктів, погрожували численними перевірками силових та контролюючих органів.