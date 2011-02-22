Під крилом Мінекології чоловік «нахімічив» 850 тисяч

У Херсонській області СБУ викрила механізм розкрадання бюджетних коштів під час реалізації програм у природоохоронній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління Служби безпеки України у Херсонській області, передано до суду кримінальну справу стосовно керівника корпорації, створеної під егідою Міністерства екології України, який привласнив понад 850 тис. грн. бюджетних коштів.

Згідно з матеріалами справи, у 2006 році підприємець уклав з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області договір про знищення непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які знаходилися на території Херсонської області.

Відповідно до актів виконаних робіт, нібито було вивезено та знешкоджено 65,2 тонни відходів, які знаходились у Цурюпинському та Скадовському районах. Після підписання вказаних актів на розрахунковий рахунок корпорації було перераховано 0,85 млн. грн. за роботи, які фактично не були виконані.

Отримані протягом 2006-2007 років бюджетні кошти зловмисник перерахував на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, перевів у готівку і привласнив.