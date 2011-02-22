У Києві з Південного мосту впала фура

Сьогодні вранці вантажний автомобіль «Вольво» впав з Південного мосту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного ДАІ, ДТП сталася о 5.15. За попередніми даними, водій, який рухався Південним мостом у напрямку Столичного шосе, не врахував швидкість та погодні умови, в результаті чого автомобіль, завантажений мінеральною водою, впав з 6-метрової висоти. Водій отримав численні травми і був госпіталізований.