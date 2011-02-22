Демонстрантів у Лівії обстрілювали пілоти-українці?

Пілоти, які на винищувачах обстрілювали лівійських демонстрантів були українцями.

Про це повідомляє американське розвідувально-аналітичне видання STRATFOR з посиланням на дипломатичні джерела в регіоні.

"Українці пілотували лівійські МіГ, обстрілюючи протестантів", - йдеться в повідомленні.

Джерело також зазначило, що італійська мафія також допомагає лівійському лідер Муаммару Каддафі і що кораблі, якими управляли італійці, атакували демонстрантів у Тріполі та Бенгазі. Ці два міста знаходяться на узбережжі Середземного моря.

Водночас видання Presstv повідомляє, що обстріли з літаків продовжилися у вівторок зранку.

Водночас Австрійське міноборони спростувало своє попереднє повідомлення про те, що повітряний простір в Тріполі закритий.

"Одне з наших джерел повідомило, що він закритий, але пізніше інше джерело підтвердило протилежну інформацію. Наш літак зміг вилетіти", - сказав речник міністерства Міхаель Хубер.

Також повідомляється, що злітні смуги аеропорту в місті Бенгазі повністю зруйновані, посадка літаків неможлива.

Українська правда