Кувейт хоче купляти харчі у Хмельницькій області

Кувейт хоче закуповувати продукти харчування у Хмельницькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА повідомив на засіданні колегії ОДА.

“Кувейт зацікався можливостям Хмельницької області, як експортера продуктів харчування. Адже ця країна страждає на нестачу товарів і готова сьогодні розглянути наші пропозиції”, - сказав він.

За словами губернатора, влада області наразі розробила п’ять пропозицій, які планує подати у Міністерство закордонних справ України.

“Мова йде про відновлення роботи плодоконсервних заводів на території області”, - пояснив В.ЯДУХА.

Водночас він не уточнив обсяг і асортимент продуктів, які область планує експортувати до Кувейту.