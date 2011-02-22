Бомж пограбував пацієнтку просто у хірургічній палаті

У Харкові чоловік без певного місця проживання пограбував пацієнтку Інституту невідкладної хірургії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, грабіжник, незважаючи на присутність жінки у палаті, відкрито заволодів її мобільним телефоном і гаманцем.

Працівники міліції за скоєння злочину затримали 50-річного безхатченка. Речові докази вилучено.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3, за ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Підозрюваний затриманий.