У Криму піймали банду, у якій - п'ятеро міліціонерів

У Криму правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання у складі шести осіб, п`ятеро з яких були співробітниками міліції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, протягом 2010 року учасники ОЗУ з метою особистого збагачення скоїли низку протиправних дій.

22 лютого співробітники відділу внутрішньої безпеки кримської міліції спільно з працівниками Головного відділу боротьби з організованою злочинністю і корупцією ГУ СБУ в АРК затримали учасників ОЗУ.

За матеріалами міліції слідчим відділом прокуратури АРК порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

«Керівництво Головного управління кримської міліції вважає неприпустимим проходження служби в органах внутрішніх справ особами, які скоїли протиправні діяння», - наголошується у прес-релізі.