Чи залишилася в Україні віра в справедливі суди (опитування)

Українці не вірять у справедливість судів, однак вважають їхнє використання ефективним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” соціологічного дослідження, які були презентовані сьогодні під час круглого столу у Києві.

Результати опитування засвідчують, що найбільш ефективний, на думку респондентів, метод вирішення юридичних проблем – добиватися вирішення через суд. На це вказали 33,4% опитаних.

Водночас експерти зазначають, що думка про роботу судів в українців є доволі суперечливою. Жителі України не довіряють судам, хоча вважають, що використання суду є ефективним.

Дослідження виявило істотний скепсис щодо цього інституту, який накопичився у суспільстві. Так, 42,8% опитаних не вірять, що суд виніс би справедливе рішення щодо них, а 44,8% не вважають, що суди відіграють важливу роль у захисті прав громадян України. 83,3% респондентів вважають, що на рішення судів впливає статок і багаті завжди матимуть перевагу. Певною мірою ці дані доповнюються тим, що найпоширенішим в Україні методом вирішення юридичних проблем опитані назвали дії в обхід закону (хабарі, погрози, зв’язки). На поширеність цього методу вказали 42,6%.

Найменш поширеним й ефективним є, на думку респондентів, звернення до державних організацій. Так, вирішення юридичної проблеми за допомогою державних установ ефективним визнали 11% опитаних, а про його поширення говорять менше 7%.

Польові роботи з опитування населення проводилися у травні-серпні 2010 року. Інтерв’ювання та фокус-групи - у вересні-жовтні 2010 року. Статистична похибка - від 0,39% до 1,96% для різних показників. Параметри вибіркової сукупності загалом відбивають модель генеральної сукупності і відповідають вимогам репрезентативності, що дозволяє поширити висновки дослідження на усіх жителів України, старших за 18 років.