Начальника відділу УБОЗ взяли на хабарі

Службою безпеки Україна виявлено та припинено протиправну діяльність начальника одного з відділів УБОЗ УМВСУ в Херсонській області, який вимагав у місцевого жителя хабар у розмірі 4 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, встановлено, що правоохоронець підшукував клієнтів, які мали якісь непорозуміння із законом і за грошову винагороду пропонував «вирішення питань» в обхід законодавства.

Цього разу міліціонер вимагав у жителя Херсона гроші та побутову техніку вартістю близько 10 тис. грн. за непритягнення його до кримінальної відповідальності через наявність боргових зобов`язань перед фізичною особою.

22 лютого ц.р. у результаті спецоперації, проведеної співробітниками СБУ та відділу внутрішньої безпеки МВС, «перевертня в погонах» було затримано біля адмінбудівлі УБОЗ УМВСУ в Херсонській області під час одержання ним частини хабара у розмірі 12 тис. гривень.

Матеріали офіційного документування передано до органів прокуратури. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України.