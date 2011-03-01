За фактом смерті прокурора порушили справу за статтею «умисне вбивство»

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства прокурора Жашківського району області Олега Осипенка, труп якого виявили працівники МНС 27 лютого 2011 року у згорілому автомобілі "Деу Ланос", за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 ч.1 КК України (умисне вбивство).

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА, за попередніми висновками пожежо-технічного дослідження, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, доказом чого став виявлений недопалок сигарети.

Після проведення огляду місця події, труп був направлений в морг та проведений його огляд. Згідно з попередніми висновками, смерть О.Осипенка могла настати внаслідок серцевого нападу або отриманих опіків, а також не виключається можливість настання смерті внаслідок отруєння чадним газом. Механічних пошкоджень на трупі не виявлено.

З метою повного та об’єктивного дослідження обставин слідчим відділом прокуратури області порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства О.Осипенка за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 ч.1 КК України.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, експертизи, допити свідків.

Як повідомляв УНІАН, автомобіль "Деу Ланос" згорів на стоянці біля будівлі прокуратури Жашківського району в ніч на 27 лютого 2011 року, в салоні авто на водійському сидінні виявили труп прокурора району.