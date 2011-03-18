Авіакомпанії лобіюють свої інтереси, а візи - тільки привід

Заява українського віце-прем’єра Бориса КОЛЕСНІКОВА про підписання Україною договору про «відкрите небо» після відміни Євросоюзом віз для українців свідчить про намір відтермінувати відкриття ринку авіаперевезень України для європейських компаній.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив польський експерт Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він відзначив, що українські власті мають «святе право» використовувати усі можливі аргументи в переговорах з європейцями для відміни віз, назвавши практично нереальним запровадження безвізового режиму для України в 2012 році.

«Аби не говорити коротке «ні», ми говоримо, що це буде пов’язане з візами, а це по суті відкладення ще на пару років», - сказав експерт

Він не виключив, що заява може бути наслідком лобіювання з боку українських авіакомпаній.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ зауважив, що Євросоюз під час переговорів з Україною в питанні лібералізації візового режиму теж висунув умовою підписання договору про реадмісію третіх осіб, який насправді більше стосувався громадян інших країн, ніж українців.

Аналітик не став коментувати, чи прив’язка „відкритого неба” з питанням віз збільшить чи зменшить шанси на їх швидшу відміну для українців, назвавши можливим терміном надання безвізового режиму 2013 рік.

«Якщо ми говоримо про початок в 2010 році (Україна отримала план запровадження безвізового режиму), то реальний часовий горизонт – це 2015 рік. Можна скоротити цей термін до 3-4 років, але не більше», - відзначив він.

Експерт позитивно оцінив заяви представників української влади про намір добитися безвізового режиму вже в 2012 році, висловивши сподівання, що вони в першу чергу свідчать про їх мобілізацію при виконанні вже затвердженого плану дій.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНІКОВ заявив газеті Kyiv Post, що Україна підпише договір про „відкрите небо”, яке дозволяє компаніям виконувати авіарейси без спеціальних дозволів від властей України, лише після того, як Євросоюз відмінить візи для українців.

За його словами, пускати до України іноземних авіаперевізників невигідно, оскільки українські авіакомпанії залишаться без роботи.

Раніше представники української влади повідомляли про намір підписати договір про «відкрите небо» в 2011 році.

За даними експертів, відкриття українського авіаринку для західних перевізників, в першу чергу low-cost, дасть змогу зменшити вартість авіаквитків навіть удвічі.