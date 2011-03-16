Колесніков заявив, що західні лоукости пускати до України невигідно
15:10, 16 березня 2011Політика
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Закликають ЄС відмінити візи
Європейські авіакомпанії не дістануть вільний доступ до українського ринку, поки ЄС не відмінить візи українцям. Про це Kyiv Post розповів віце-прем`єр-міністр Борис Колесніков.
За його словами, пускати до України іноземних авіаперевізників невигідно, оскільки українські авіакомпанії залишаться без роботи.
Підписання договору «Відкрите небо» покращує конкуренцію, а значить і знижує ціни на перельоти, оскільки дозволяє авіакомпаніям не чекати отримання дозволів, а безпосередньо домовитися з аеропортами.
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