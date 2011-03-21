Тендер на видобуток сланцевого газу проведуть влітку

Влітку буде проведений тендер на проведення робіт з видобутку сланцевого газу в Україні.

Про це в інтерв`ю газету «КоммерсантЪ-Украина» (№43 від 21 березня) повідомив міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, недавно на засідання міжвідомчої комісії було винесене питання про проведення тендеру на укладання угоди щодо розділу продукції на двох родовищах. Зокрема, це ділянка на Олеській площі (Львівська область) розміром 6,3 тис. кв. км і 8 тис. кв. км на Юзівській площі (межа Харківської і Донецької областей).

«Тендер буде проведений на початку-середині літа. Його ініціаторами стали компанії Shell і Chevron, але ніяких преференцій у них немає. Ми сподіваємося запросити до участі в цих конкурсах якомога більше компаній. Оцінюватимемо запропоновані програми розвитку площ, пропорцію розподілу продукції, досвід і можливості учасників», - сказав міністр.

За словами М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО, крім Shell і Chevron, цікавість виявили ТНК-ВР і Exxon/Mobil, а також вітчизняні інвестори. «Розвідка метанових родовищ, яка проводиться в Донбасі, здійснюється в основному українськими компаніями. Приміром, орендар шахти ім. Засядька заявив про намір збільшити видобуток газу і розпочати видобування не тільки шахтного метану», - сказав міністр.

Він зазначив, що газ із сланців сьогодні в Україні не видобувається, а видобуток шахтного метану ведеться на шахтах ім. Засядька, ім. Баракова, "Суходольна-східна", "Никанор-Нова", "Краснолиманська", на шахтоуправлінні "Покровське".

У той же час, підкреслив Н.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, під поняттям сланцевого газу в різних країнах слід розуміти не тільки газ, пов`язаний з органічними сланцями, а й метан вугільних пластів, газові шапки метану і газ центральнобасейнового типу.

«Коли ми оцінювали запаси в Донбасі – територію в 60 тис. кв. км, – то наші оцінки і оцінки колег із США дуже відрізнялися. Якщо, за нашими даними, там обсяг у 11,3 трлн. кубометрів, то в США вважають – 25,6 трлн. кубометрів газу метановігульних пластів. Для порівняння: запаси такого газу в США становлять 11,7 трлн. кубометрів. Додайте до цього Центральний басейн, де, за нашими оцінками, 8 трлн., Волинь і частина Поділля – більше 3 трлн., і газ сланцевих пісків – ще не менше 8 трлн. кубометрів. Разом з шахтним газом всього виходить не менше 30 трлн. кубометрів. Але ця цифра після докладного вивчення може збільшитися вдвічі», - зазначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.