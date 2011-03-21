Один з пілотів літака, який розбився в Конго, можливо, живий

Одному з пілотів вантажного літака "Антонов", який розбився в Республіці Конго, можливо, вдалося врятуватися. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на оператора місцевого телебачення. Останній стверджує, що бачив, як льотчик вибрався сам з кабіни літака після його падіння. Агентство також повідомляє, що в катастрофі загинули 16 осіб, включаючи трьох членів екіпажа. Раніше повідомлялося про 14 загиблих. За інформацією, яку РосБізнесКонсалтингу надали в посольстві Росії в Республіці Конго, літаком керували четверо росіян.

Літак розбився під час заходу на посадку. Машина впала на житлові квартали міста Пуент-Нуар, розташованого на півдні країни. За даними французьких ЗМІ, у вантажному літаку були, крім членів екіпажа п`ятеро пасажирів - що заборонено.

Літак належав місцевій приватній компанії Trans Air Congo (TAC). Поки що немає точної інформації про його тип. Російські ЗМІ повідомляють, що це Ан-12, агентство Associated Press - Ан-32.