США заборонили імпорт молока з Японії
08:22, 23 березня 2011Суспільство
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Від АЕС постраждали чотири префектури
США заборонили імпорт молока і шпинату з чотирьох японських префектур, розташованих біля АЕС "Фукусіма-1", що постраждала від землетрусу, повідомляє Reuters.
Водночас агентство Кіодо повідомляє, що сильне перевищення норм вмісту радіоактивних речовин зафіксоване в 11 видах овочів, вирощених в японській префектурі Фукусіма, де розташована аварійна АЕС.
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