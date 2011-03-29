Міліція знайшла, хто "замінував" дамбу в Маріуполі

У м.Маріуполі Донецької області затримано зловмисника, який зробив неправдивий дзвінок про замінування дамби водосховища.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, до чергової частини Іллічівського райвідділу міліції м. Маріуполя надійшло повідомлення про те, що замінована дамба Кам’янського водосховища. На місце події виїхали керівники правоохоронних органів, слідчо-оперативна група у повному складі та спеціалісти-вибухотехніки.

Після ретельно проведеного огляду водозабірної споруди верхньої частини дамби та прилеглої території, а також приміщень охорони, якихось вибухових пристроїв або вибухових речовин виявлено не було.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів уже наступного дня співробітники міліції встановили особу підозрюваного й затримали його. Ним виявився 34-річний працівник того підприємства, на території якого нібито було закладено вибуховий пристрій.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ст. 259 Кримінального кодексу України – «Свідомо хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності».

Мотиви скоєння злочину та інші обставини, що мають значення у даній справі, встановлюються, зазначили в УВС.