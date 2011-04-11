Трирічний і шестирічний брати отруїлися горілкою

На Житомирщині у лікарню в реанімацію з діагнозом "отруєння алкоголем" доставлено двох братів трьох та шести років.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, 10 квітня до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні з отруєнням алкоголем доставлено двох братів трьох та шести років, мешканців села Покалів Овруцького району Житомирщини. "Хлопці з багатодітної сім’ї, де, крім них, ще троє дітей від різних батьків. Діти, яких дома мати залишила без нагляду, шукали щось попити, а знайшли горілку», - розповів С.УЛАНОВ. За його словами, на цей час життю малюків ніщо не загрожує.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.