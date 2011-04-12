Помічник прокурора збив автомобілем дитину
11:18, 12 квітня 2011Суспільство
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ДТП у Луганську
У Луганську ввечері 11 квітня помічник прокурора Ленінського району, управляючи власним автомобілем ВАЗ-2110, збив 13-річного хлопчика.
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією ДАІ, ДТП сталося за 150 метрах від пішохідного переходу, в районі зупинки.
Унаслідок аварії дитину з тяжкими тілесними пошкодженнями госпіталізували до обласної дитячої лікарню.
Факт ДТП підтвердили у міській прокуратурі Луганська. За словами прокурора міста Ігоря РЕДІНА, за даним фактом проводиться перевірка.
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