У київському інституті знайшли відразу дві «пекельні машини»?

За даними на 12 годину дня, підтвердилася інформація, у фойє київського Інституту судово-медичних експертиз на вулиці Дорогожицькій, 9 виявлено два вибухових пристрої. За даними «Комсомольської правди в Україні», потужність одного з них еквівалентна 300 грамам тротилу, іншого - 1 кілограм 300 грамів. Видання повідомляє і про нібито виявлений третій вибуховий пристрій, потужність якого поки не визначена. Приблизно о 12-45 дві знайдені бомби було підірвано на території Бабиного Яру.

Після цього до будівлі знов увійшли рятувальники і кінологи. Оточення не знімають, на Олени Теліги - величезні пробки.