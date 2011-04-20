Прокурор: політичної складової у побитті рибалок немає

Прокурор Чернівецької області Петро КОВАЛЬ переконаний, що політичної складової у побитті рибалок, скоєному за участю голови Заставнівської РДА Михайла БОЙЧУКА, немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.КОВАЛЬ заявив сьогодні на прес-конференції у Чернівцях.

“Я особисто спілкувався з усіма потерпілими, щоб упевнитися, чи не було так званого політичного замовлення, як про це говорилось у деяких ЗМІ, а також чи не було наклепу на голову Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА. Було проведено великий обсяг роботи. Я переконався, що ніякого політичного замовлення тут немає. Це бідні прості і перелякані селяни, яких жорстоко катували”, – сказав прокурор області.

Він також зазначив, що поспілкувався і з фігурантами справи з протилежної сторони, окрім М.БОЙЧУКА, і особисто впевнився, «що факт побиття людей був». «Після цього я прийняв рішення і порушив кримінальну справу стосовно голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади і службових повноважень) і ч.2 ст. 127 ККУ (катування), які тягнуть на позбавлення волі на термін від 7 до 12 років”, – заявив П.КОВАЛЬ.

За його словами, тіла як потерпілих, так і звинувачених були оглянуті фахівцями, призначено судово-медичні експертизи. «У нападників тілесних ушкоджень не виявлено, крім невеликої гематоми в охоронця ставка від занять спортом, у чому він сам зізнався», – повідомив прокурор Буковини. Натомість, додав він, у потерпілих зафіксовано “легкі та середні форми побиття, в одного – підозра на перелом ребер”.

Водночас, присутні на прес-конференції журналісти заявили прокурору, що мають запис інтерв’ю з одним із лікарів обласної клінічної лікарні, який зазначає, що в одного із потерпілих не працює нирка, яку «можливо, відбили».

Також прокурор Чернівецької області повідомив, що під час першого допиту усі затримані (зять, брат М.БОЙЧУКА і двоє охоронців ставка) відмовилися давати свідчення на підставі ст.63 Конституції України.