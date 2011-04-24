Скрипка: У Росії потрібен телеканал україномовної музики

У Росії потрібен музичний телеканал україномовної музики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це лідер української групи ВВ Олег СКРИПКА сказав на прес-конференції у Москві.

«Важливим елементом в позитивному розвиткові україномовної музики міг би також стати спеціалізований український музичний телеканал», - підкреслив О.СКРИПКА.

Він вважає, що це мусить бути джерело інформації, яке спрямоване на популяризацію української мови і української культури.

«Канал має бути не лише україномовним, а ще й високоякісним, мати гарну позитивну ідеологію – наприклад, зробити суспільство кращим, а не суто комерційні цілі - реклама та інше. Це має бути мистецький, культурний, фаховий і потужний український продукт», - вважає О.СКРИПКА.

Він також впевнений, що проблем з наповненням не буде.

«Було б бажання. Його просто треба зібрати і структурувати. Контент, до речі, має бути україномовним, але не обов’язково «made in Ukraine». Якщо, наприклад, в Росії чи у Франції є україномовний матеріал, то чому б його не показувати? Головне завдання матеріалу – культивувати високий культурний рівень», - вважає співак.

Також О.СКРИПКА зауважив, що на даному етапі розвитку людства кордони носять умовний характер, і тому дуже актуально мати дійсно український телеканал у всьому світі, для тих українців, які живуть десь далеко.

«При цьому в подальшому долучаться й інші – хороша музика не має етнічних меж. Хоча почати потрібно з українців, а потім розширювати його. Досвід показує, що українські пісні потенційно цікаві і французам, і німцям і росіянам – варто лише, щоб люди дізналися і вивчити кон’юнктуру – що світу цікаво», - впевнений О.СКРИПКА.

Він також підкреслив, що українська музична спільнота готова взяти участь у процесі створення наповнення такого музичного каналу.

«Спочатку потрібне лише ініціативне джерело – щоб пішла перша хвиля. А потім вже почнеться пошук фахівців і людей, які готові допомогти в цьому – в Україні і за кордоном. І такі люди є - артисти, менеджмент і навіть інвестори», - сказав О.СКРИПКА.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2010 року президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про подальший розвиток співпраці в гуманітарній сфері. Зокрема, Д.МЕДВЕДЄВ пообіцяв забезпечити трансляцію українських телеканалів на території РФ.

7 вересня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО заявив про необхідність існування музичного телеканалу для діаспори. «Впевнений, що такі телеканали будуть затребувані не тільки серед етнічних українців - громадян Російської Федерації, але й серед росіян, які люблять українські пісні й культуру», - сказав дипломат.

22 жовтня «Організація українців Росії» (ОУР) попросила порушити це питання на засіданні Підкомітету з питань гуманітарної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії. «Щодо телеканалу, то в українській діаспорі існує потреба в музичному каналі, подібно до досвіду провідних держав світу. Таким чином українці могли б мати зв`язок з Україною, а також пропагувати українську культуру в Росії та світі», - вважають в діаспорі. «Крім того, українська музика - це те реальне надбання України, яке не підвладне часу, кон`юнктурі та політичній ситуації», - зазначають в Об`єднанні українців Росії.