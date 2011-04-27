За побиття семирічного шахіста тренер отримав 6 років в'язниці
15:13, 27 квітня 2011Суспільство
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Вирок суду може бути оскаржено
Центральний районний суд Сімферополя засудив тренера до шести років позбавлення волі за побиття семирічного шахіста і знущання з нього.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
"Шахіст натерпівся від наставника на змаганнях, що проходили в квітні минулого року в Євпаторії. За не дуже вдалі виступи юний спортсмен одержував "наставляння" у вигляді побоїв і знущань", - говориться в прес-релізі.
Суд, розглянувши представлені прокуратурою докази скоєння керівником шахового гуртка в Сімферополі злочинів, визнав їх достатніми.
Вирок суду першої інстанції може бути оскаржено в апеляційному суді.
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