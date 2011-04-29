Падіння води в Дніпрі загрожує загибеллю ікри на нерестовищах

Через скорочення обсягів пропуску води через дамбу Каховської ГЕС відбулося різке падіння рівня води в річці Дніпро, що в період масового нересту риби створило незадовільну екологічну ситуацію у водоймах у низов’ях Дніпра.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Олена ДЕНИСОВА.

Згідно з повідомленням, ситуація, що склалася, може спричинити осушення нерестовищ риби й загибель ікри.

У повідомленні зазначається, що в Херсонській області проходить нерест цінних промислових видів риби – судака, ляща та інших. Несприятливі умови, які склалися на даний момент, можуть істотно нашкодити процесу розмноження риби.

Через скорочення скидань води через дамбу Каховської ГЕС рівень води в Дніпрі впав на 40 см. У зв`язку з цим управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області звернулося до Мінприроди України з проханням сприяти збільшенню скидань води через дамбу Каховської ГЕС.