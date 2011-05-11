Радянськими гаслами розмалювали пам’ятник Хмельницькому

У селі Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області невідомі розмалювали пам’ятник Богдану Хмельницькому.

Хтось в ніч на 9 травня обмалював шаблю з обох боків. З одного боку написали «За Родину! За Сталіна!», а з іншого – «На Берлін!», повідомляє черкаська газета «Дзвін».

Пам’ятник Б.Хмельницькому встановили у селі торік. Гетьмана зображено на коні, а самого коня встановлено на кінці великої шаблі.

Пам`ятник був встановлений силами і коштами Іркліївського козацького полку та Української народної партії. З бюджету Чорнобаївського району на спорудження пам`ятника було виділено 50 тис. грн.

За фактом вандалізму правоохоронці проводять попередню перевірку.