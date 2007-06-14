Контрабандисти прорвалися через українсько-білоруський кордон

Легковий автомобіль «Ауді» та вантажівка «ЗІЛ», які везли контрабандну горілку до Білорусі з території Рівненщини, незважаючи на постріли прикордонників, прорвалися на територію Білорусі вночі 14 червня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Луцького прикордонного загону Богдан КОЗУБ, прикордонники заздалегідь одержали оперативну інформацію щодо можливого переправлення через кордон контрабандного товару, тому вирішили зупинити і перевірити вантажівку, яка їхала без номерних знаків. Однак вантажівка і легковик, який супроводжував її, не зупинилися, незважаючи на постріли прикордонників з пістолетів по колесах.

Після того, як зловмисники в такий спосіб прорвалися через кордон у районі прикордонного поста «Неньковичі», інформація про це була передано білоруським колегам. У половині п`ятої години ранку білоруси знайшли на своїй території автомобіль «ЗІЛ» із пробитими колесами, покинутий водієм. У кузові вантажівки було виявлено 3 тис. пляшок з горілкою, кожна ємністю 0,7 літра.

У вантажівці також було виявлено білоруські номери, які, очевидно, зловмисники планували почепити після перетину кордону.

У даний час білоруські прикордонники та правоохоронці ведуть пошук контрабандистів.