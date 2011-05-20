У Кіровограді розгорнули найбільший державний прапор

Сьогодні на центральній площі Кіровограда близько 300 активістів - представників Української народної партії, студентства, молоді - розгорнули найбільший в Україні Державний прапор.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Кіровоград долучився до всеукраїнської акції «Останнім шляхом Кобзаря».

За словами голови Кіровоградської обласної організації УНП Олександра РАТУШНЯКА, прапор-рекордсмен занесений до Книги рекордів України, його площа як половина футбольного поля.

«Цими днями виповняється 150 років з часу перепоховання Тараса Шевченка на українській землі. Його тіло везли з Петербурга до Москви, потім до України на возі, оскільки тоді не було залізничного сполучення. Кіровоград не лежав на шляху тої процесії, але ми виступили з ініціативою долучити центр України до відзначення цієї визначної події», - зауважив О.РАТУШНЯК.

Він повідомив, що прапор, який розгорнули в Кіровограді, виготовлений у 2007 році в Донецьку, використовується у різних патріотичних заходах.

«Це прапор єдності українців», - наголосив О.РАТУШНЯК.