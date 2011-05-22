"Тіньове зерно" тоннами вивозять з Криму

Рада міністрів Криму виявила близько 2,7 тис. га неврахованих земель, зайнятих самовільними посівами зернових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба кримського уряду.

«Землі використовуються без оформлення договорів оренди, платежів до бюджетів і виплати заробітної плати», - зазначається в прес-релізі.

За словами голови Ради міністрів Василя ДЖАРТИ, через це невідомо, скільки тисяч тонн зернових вивозиться за межі Криму.

«Це питання державної ваги, оскільки ситуація, що склалася, підриває економіку країни», - сказав він, зауваживши, що це є результатом бездіяльності керівників районів автономії.

Кримський прем`єр зажадав від представників місцевої влади посилити роботу з виявлення незаконних дій із землею.

«Вашим помічником в цій справі повинні бути органи прокуратури, міліції і податкової інспекції. Всі незаконно зайняті землі мають бути звільнені», - підкреслив В.ДЖАРТИ.