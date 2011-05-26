Стросс-Кан зізнався, що секс із покоївкою був

Екс-глава МВФ Домінік Стросс-Кан, якого у США звинувачують у спробі зґвалтування, на суді наполягатиме на тому, що секс з покоївкою був за обопільної згоди, а потім жінка намагалася його шантажувати.

"Він розповів, що вона погодилася на секс, а потім шантажувала його, вимагаючи грошей", - повідомляє ТСН з посиланням на британський таблоїд The ​​Daily Mail.

За такої стратегії захист Стросс-Кана спробує обернути на свою користь зразки ДНК, знайдені на сорочці покоївки, оскільки адвокати визнають, що секс був.

Засідання суду, на якому захист представить свою версію розвитку подій, відбудеться 6 червня. Домінік Стросс-Кан очікує його під домашнім арештом, його відпустили під заставу у мільйон доларів.

62-річному французу висунули сім обвинувачень у спробі зґвалтування та сексуальному насильстві. Якщо суд визнає Стросс-Кана винним, йому може загрожувати до 74 років ув`язнення.