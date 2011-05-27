Сьогодні у Києві - феєрверк

У концерті на Майдані Незалежності в Києві, який організовано сьогодні з нагоди свята Останнього дзвоника, візьмуть участь виконавці, яких обирали випускники шкіл, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

У повідомленні зазначається, що свято Останнього дзвоника для випускників середніх шкіл відбуватиметься уперше за роки незалежності та ініційоване Президентом України.

Аби зробити свято максимально незабутнім, до участі в концерті організатори запросили найулюбленіших артистів випускників. Як інформують в КМДА, обирали фаворитів методом проведення фокус-груп 4-ма провідними радіостанціями та 4-ма молодіжно-орієнтованими телеканалами.

“Шоу-програма свята виглядає як зірковий навчальний день старшокласників-випускників, складений за їхніми мріями. За сценарієм, артисти-учасники святкового концерту виконуватимуть ролі вчителів з різних предметів”, - говориться в повідомленні. Таким чином, привітати майбутніх абітурієнтів зі святом вийдуть на сцену гурти «Потап і Команда», «Друга Ріка», «23:45», Makhno progect, Тіна КАРОЛЬ, «Пара Нормальних», Брати БОРИСЕНКИ та інші. Ведучими концерту будуть Ольга ЦИБУЛЬСЬКА та Олександр ПЕДАН.

Концерт розпочнеться о 19.00 відео-зверненням Президента України до випускників 2011 року. О 22.30 кульмінацією свята стане феєрверк.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з відзначенням сьогодні у Києві на Майдані Незалежності свята Останнього дзвоника буде перекрито рух автотранспорту по вул. Хрещатик на ділянці від вул. Городецького до вул. Інститутської з 20.00 до 24.00.