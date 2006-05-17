Американці вимагають 8 млрд. доларів штрафу за газопровід в обхід України

Польська газета "Rzeczpospolita" пише, що угода між росіянами та німцями, які створили концерн по будівництву Північно-Європейського газопроводу в обхід України та Польщі, може коштувати 8 млрд. доларів штрафу.

Саме таку суму відшкодування у своєму позові виставив американський концерн Moncrief Oil International, який стверджує, що німецькі партнери росіян у побудові Північно-Європейського трубопроводу по дну Балтійського моря, тобто німецькі концерни BASF та E.ON, безоплатно уклали угоду з росіянами про використання одного з найбільших російських родовищ газу – Южно-русское, звідки мають постачати сировину тим трубопроводом.

Позов подано до суду у Франкфурті.

Як виявляється, американський концерн Moncrief Oil International вже 9 років тому отримав від «Газпрому» права на розробку Южно-русского родовища.

Керівництво американського концерну стверджує, що ситуація змінилася два роки тому, коли для Кремля пріоритетом стало будівництво Північно-Європейського газопроводу. Тоді німці стали стратегічними партнерами росіян у цьому проекті і Росія була зацікавлена надати право німецьким партнерам розробляти це родовище, відтоді росіяни перестали не лише виконувати свої зобов’язання перед американським партнером, але навіть перестали контактувати з американським концерном, пише газета.

Довідка УНІАН. Північно-Європейський газопровід – проект нового маршруту транспортування російського газу до Європи. Газопровід дасть змогу напряму зв`язати газотранспортні мережі Росії і країн Балтійського регіону із загальноєвропейською газовою мережею, при відсутності на його шляху транзитних держав.

Введення першої нитки нового газопроводу в експлуатацію намічено на 2010 рік.