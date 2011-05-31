Прикордонники зупинили озброєного «до зубів» водія автобуса

Чернігівські прикордонники у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Нові Яриловичі" вилучили колекцію холодної зброї у водія рейсового автобуса, що їхав за маршрутом Санкт-Петербург – Київ.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону Олександр ДУДКО.

За його інформацією, прикордонники, враховуючи оцінку та аналіз існуючих ризиків, направили автобус на поглиблений спільний прикордонно-митний огляд. У ході декларування речей пасажири та водії автобусу заявили, що переміщують через митний кордон України лише особисті речі.

Проте під час огляду багажного відділення серед особистих речей одного з водіїв було виявлено шість ножів, що мають характерні ознаки холодної зброї. Двоє ножів мали копії документів, які підтверджують їхню історико-культурну цінність.

Холодну зброю вилучено. Загальну вартість та історико-культурну цінність ножів встановить відповідна експертиза.