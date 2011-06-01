Клюєв: експерти СБ мають три питання щодо держзакупівель

Україна планує доопрацювати закон про держзакупівлі, ухвалений 17 травня, з експертами Світового банку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив учора журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, завершивши одноденний візит до столиці Бельгії.

«Ми домовилися, що ми зараз на рівні експертів відпрацюємо ті пропозиції, які є від Світового банку, від Єврокомісії, і, я думаю, що ми там знайдемо взаєморозуміння повне, принаймні, я не бачу ніяких проблем», - сказав він.

Перший віце-прем`єр також зазначив, що експерти СБ порушили три питання:

Перше стосується положення про те, що держпідприємства, в разі проведення закупівель не в рамках бюджетних коштів, а за свої власні оборотні кошти, не підпадають під дію закону.

«Чому? Тому що є комерційні підприємства, і є державні підприємства. Виробляючи одну і ту ж продукцію, вони опиняються в нерівних умовах», - сказав А.КЛЮЄВ.

Друге питання, що виникло у експертів, стосується діяльності Держрезерву і Аграрного фонду.

«Це підприємства, які надають інтервенції на аграрний ринок, або працюють, коли якась надзвичайна ситуація у нас в країні, тому вони були виведені із рамок цього закону. В принципі, я теж думаю, що ми знайдемо компромісне рішення», - зазначив віце-прем`єр.

Третє питання стосується страхування держзакупівель.

«Якщо підприємство отримує 100% передоплату з держзакупівель з держбюджету і контракт більш ніж на 10 млн гривень. Там була поправка про те, що такі контракти доцільно страхувати. Подібна є ситуація в ЄС, у них така ж позиція, є директиви ЄС, що стосуються того, коли вони можуть страхувати, за яких умов державні закупівлі. Я думаю, теж на рівні експертів ми зможемо знайти спільні позиції», - сказав А.КЛЮЄВ.

«Якщо необхідно буде відкоригувати ту чи іншу позицію, думаю, протягом 2-3 тижнів, максимум - місяця ми це зробимо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, високопоставлений дипломат ЄС зазначив, що Україні може бути заморожена передбачена на 2011-2013 роки у рамках національної індикативної програми допомога у 470 млн євро через проблеми з законом про держзакупівлі.