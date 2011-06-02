Держкомітет призупинив ліквідацію українського мовлення на закордон

Державний комітет телебачення і радіомовлення призупинив ліквідацію української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

За повідомленням, голова Держкомітету Юрій ПЛАКСЮК 30 травня підписав наказ Держкомтелерадіо № 112к «Про заходи щодо недопущення скорочення обсягів програм іномовлення Національної радіокомпанії України».

У документі зазначається, що всупереч рішенню колегії Держкомтелерадіо «Про заходи щодо оптимізації мереж каналів мовлення Національної радіокомпанії України» від 31 березня 2011 року та наказу Держкомтелерадіо від 11 квітня № 81 «Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо від 31 березня 2011 року № 3/9» керівництвом НРКУ прийнято помилкове рішення щодо реорганізації Дирекції іномовлення та суттєвого скорочення обсягів програм іномовлення Українського радіо.

Генерального директора Національної радіокомпанії України Тараса АВРАХОВА попереджено про відповідальність за скорочення обсягів програм іномовлення НРКУ, що суперечить рішенням колегії Держкомтелерадіо.

Згідно з наказом, йому необхідно «призупинити будь-які дії, що призводять до скорочення обсягів іномовлення Українського радіо; вжити заходів щодо відновлення функціонування творчого колективу Дирекції іномовлення НРКУ та обсягів іномовлення Українського радіо до прийняття окремого рішення Держкомтелерадіо з даного питання відповідно до ч. 2 п. 2 Ухвали колегії Комітету від 31.03.2011 р.»

У Держкомтелерадіо створено комісію з розгляду підстав скорочення обсягів іномовлення Українського радіо та шляхів здійснення реорганізації Дирекції іномовлення.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня гендиректор Національної радіокомпанії Т.АВРАХОВ розпорядився припинити мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

За словами головного редактора української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України Миколи МАРИНЕНКА, припинення мовлення здійснено «без жодних попередніх пояснень чи то зауважень», «одноосібно».

«При цьому відповідних документів по НРКУ, так само як і розпоряджень вищих органів влади, не було представлено. За нашою інформацією, про рішення Т.АВРАХОВА припинити мовлення не було відомо навіть голові Держкомтелерадіо Юрію ПЛАКСЮКУ, якому підпорядковане Національне радіо», - стверджував М.МАРИНЕНКО.

«Цього ж дня всьому колективу української редакції Іномовлення (а це штат із 40 осіб, різних за віком, освітою, фахом, рівнем і досвідом роботи) запропоновано перейти на посади звукооператорів», - зазначив М.МАРИНЕНКО.

У свою чергу Т.АВРАХОВ пояснив, що припинення мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення здійснено у рамках оптимізації мовлення та штатної структури НРКУ.

За словами Т.АВРАХОВА, питання оптимізації було очевидним, і вона була здійснена зі збереженням творчого потенціалу: більшій частині колективу української редакції запропонована робота за фахом, почасти збільшено мовлення англійською, німецькою, румунською мовами.

Також, зазначив Т.АВРАХОВ, замість української редакції в рамках Всесвітньої служби утворено редакцію мовлення на закордон у складі Дирекції інформаційного мовлення. На цю редакцію покладено функцію співпраці із закордонними, зокрема, із українськими мовниками.