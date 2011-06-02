Поставити українське село на ноги скоро буде нікому?

Експерт Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО заявляє, що в Україні у сільського населення формується уявлення, що в рідному селі не можна знайти гідну роботу, зробити кар'єру і мати прийнятний рівень заробітку, через що серед селян можуть кардинально зрости міграційні настрої, які поки зберігаються ще у розумних межах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, такі висновки випливають з результатів всеукраїнського дослідження «Соціально-економічне становище сучасного українського села», презентованих експертом у рамках відкриття Міжнародної агропромислової виставки "Агро-2011" у Києві.

«Сьогодні в селах зникає робоча сила, яка могла б сприяти розв’язанню існуючих проблем, «поставити село на ноги», адже половина жителів села є безробітними або пенсіонерами», - констатувала М.ТКАЧЕНКО.

Також, за її словами, більшість сільських жителів не бажає працювати на сільськогосподарських підприємствах, хоча вони традиційно займають важливе місце в розвитку сільської місцевості.

«На запитання про те, чи хотіли б Ви працювати на сільгосппідприємстві, значна частина опитаних українців (66,2%) відповіла негативно. Майже чверть опитаних (24%) хотіли б працювати на таких підприємствах, проте не мають можливості. Вже працюють у сільськогосподарській сфері 4,6% опитаних, а 5,2% - важко відповісти на це запитання», - озвучила експерт дані, отримані під час дослідження.

М.ТКАЧЕНКО відзначила, що за таких умов цілком з'ясовне те, що основною проблемою для сіл, на думку українців, є саме безробіття.

Окрім того, у повідомленні зазначається, що, виступаючи на відкритті виставки "Агро-2011", міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК як один з напрямів планованих реформ назвав мотивацію сільських жителів, особливо молоді. Міністр акцентував увагу на необхідності підвищення престижу сільськогосподарської праці, а також на корекції в системі навчання сільської молоді.

Всеукраїнське дослідження «Соціально-економічне становище сучасного українського села» проводилося Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі:» за підтримки керівника групи компаній «Авангард» Олега БАХМАТЮКА з 28 березня до 15 квітня.

Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тисячі респондентів у 123 селах, розташованих в 24 областях України і Криму, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.