Центральна і міська влада підтримують створення в Києві Малої опери

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що центральна та міська влада підтримують проект створення у Києві Малої опери в приміщенні історичної пам’ятки на вулиці Дегтярівська, 5.

Про це повідомляє прес-служба О.БРИГИНЦЯ, який є й головою робочої групи Київради з вивчення ситуації, що склалась навколо комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київська мала опера».

«Я знаю позицію першого заступника голови Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, позицію заступника голови КМДА з культури Леоніда НОВОХАТЬКА, позицію Міністерства культури України і свою позицію як голови комісії. Ми всі за те, щоб Мала опера існувала і процвітала. Тепер залишається одягнути її в лаштунки реальних справ», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ під час засідання робочої групи, на якому розглядались питання щодо конфлікту навколо земельної ділянки, на якій розташована будівля Малої опери, та незадовільний стан самої споруди, пам’ятки архітектури та історії – Лук’янівського народного дому, яка потребує термінової реставрації або консервації.

Депутат вважає, що сьогодні навколо не існує жодних проблем, які неможливо вирішити, щоб прискорити становлення Малої опери. Він впевнений, що очолювана ним робоча група створить дорожню карту з розвитку Малої опери.

На засіданні робочої групи О.БРИГИНЕЦЬ запропонував назвати Київську малу оперу іменем Євгенії Мірошниченко - видатної оперної співачки, яка ініціювала створення цього проекту. Пропозиція була підтримана робочою групою, представниками Малої Опери та сином відомої співачки Олегом.

«Є.Мірошниченко за життя робила все можливе для того, щоб поставити на ноги свою інтелектуальну дитину - Малу оперу. Сподіваюсь і тепер, після її смерті, ім’я легендарної співачки буде допомагати Малій опері вирішувати навалу проблем, яка нині існує», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Довідка УНІАН. У червні 2004 року на засіданні Київради після ухвалення рішення про відкриття на Лук`янівській площі у Києві театрально-видовищного закладу “Київська мала опера”, повідомлялося, що будівля, в якій планується відкрити культурний заклад, ще на початку XX століття використовувалась як видовищний соціальний об`єкт, де ставилися опери.

Планувалося, що Мала опера стане першим у столиці театром оперного мистецтва для обдарованої творчої молоді міста. Відкриття малої опери планувалося у 2007 році.

2 квітня 2007 року заступник голови КДМА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявив, що завершити реставрацію колишнього Клубу трамвайників по вул. Дегтярівській, 5-а, під Київську малу оперу планується до 2009 року.

17 жовтня 2009 р. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що проекту зі створення Малої опери в Києві вже не існує, оскільки в період кризи нереально відкривати й підтримувати заклади культури.

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