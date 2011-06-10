Співробітники Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВД України в Одеській області ліквідовували організовану злочинну групу, яка займалася здирництвом грошей у підприємців дев`яти областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВД України в Одеській області Микола СИЧ.

За його словами, четверо злочинців створили «добродійні фонди губернаторів» і вимагали від імені віце-губернаторів, зв`язуючись за допомогою телефону з підприємцями, перераховувати на їх рахунки кошти - нібито на допомогу дітям-сиротам.

Особливість, наприклад, підробленого фонду голови Одеської облдержадміністрації полягала у тому, що «назва і логотип його відрізнялися від реально існуючого добродійного фонду голови Одеської облдержадміністрації Едуарда МАТВІЙЧУКА лише однією буквою», - відзначив М.СИЧ.

За його словами, збій у злочинній схемі стався через помилку однієї з шахрайок: при зверненні до чергового підприємця: одеського віце-губернатора Дмитра ВОЛОШЕНКОВА вона назвала «ВОЛОШЕНКОМ», що викликало підозру у співбесідника, який вирішив з`ясувати достовірність особи здирника грошей.

Як уточнив М.СИЧ, у бесіді про необхідність поповнення «фонду» була фраза: «Раніше цією справою займався Дмитро ВОЛОШЕНКО». Підприємця це насторожило, і він зателефонував до приймальні заступника голови ОДА, після чого перевіркою мережі «губернаторських фондів» зайнялися правоохоронні органи.

М.СИЧ також відзначив, що контактні телефони підприємців зловмисники одержували у структурах Промислової палати.

Двох учасників злочинної групи співробітники ДСБЕЗ затримали в Києві, а ще двох, зокрема керівника, - в Одесі. Вже встановлено, що зловмисники протягом місяця зібрали з 174 підприємців 470 тис. грн.