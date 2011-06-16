Умови випуску облігацій зовнішньої держпозики

Кабінет Міністрів України (постанова від 15 червня ц.р. №631) затвердив умови випуску облігацій зовнішньої державної позики 2011 року. Текст документу розміщений на сайті КМУ.

Згідно з документом, облігації зовнішньої позики випускаються загальним обсягом на суму 1 млрд. 250 млн. доларів США. Номінальна вартість однієї облігації становить 200 тисяч доларів США і/або більшу суму, яка є цілим числом, кратним 1 тисячі доларів США. На облігації налічується дохід за ставкою 6,25% річних.

Процентний дохід за облігаціями виплачується щорічно 17 червня і 17 грудня, починаючи з 17 грудня 2011 р. Погашення облігацій здійснюється 17 червня 2016 р.

Погашення і обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік для погашення і обслуговування державного боргу. Умови розміщення облігацій визначаються проспектом емісії.

Міністерству фінансів доручено здійснити випуск облігацій відповідно до затверджених цією постановою умов. Крім того, доручено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для погашення і обслуговування облігацій.