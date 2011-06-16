Пшонці нагадали: Аделаджа та Флетчер теж не поспішають читати справи

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення генеральному прокурору, в якому наголосив на неприпустимості використання подвійних стандартів при правозастосуванні положень Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він нагадав, що 8 квітня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи». Він містить положення про те, що «у разі зволікання ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим чи його захисником слідчий за погодженням із прокурором або прокурор вносить до суду за місцем провадження слідства подання, яке суддя розглядає і своєю постановою може визначити строк, протягом якого обвинувачений і його захисник повинні ознайомитися з матеріалами справи та заявити клопотання. Після закінчення цього строку обвинувачений і його захисник вважаються ознайомленими з матеріалами справи».

Віце-спікер підкреслив, що ці зміни набули чинності 20 квітня і були застосовані для обмеження строку ознайомлення з матеріалами кримінальних справ представників української опозиції – колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Водночас М.ТОМЕНКО наголосив, що досі немає інформації щодо використання відповідних законодавчих новацій для недопущення затягування інших суспільно резонансних кримінальних справ, наприклад, справ Сандея АДЕЛАДЖІ, Роберта ФЛЕТЧЕРА тощо.

Він нагадав, що, згідно з інформацією, наданою в інтерв’ю газеті «Комсомольская правда в Украине» від 15 березня тодішнім заступником міністра внутрішніх справ України, нинішнім начальником Головного слідчого управління МВС України Василем ФАРИННИКОМ, громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який є фігурантом кримінальної справи по «Кінгз Кепітал» із сумою збитків понад 50 млн. грн., знайомиться із матеріалами справи починаючи з жовтня 2010 року. Ще довший час – більше року – знайомиться із матеріалами своєї справи організатор «Клубу мільйонерів» громадянин США Р.ФЛЕТЧЕР, якому інкримінується заволодіння шахрайським шляхом коштів українських громадян на суму більше 63 млн. грн.

«Ніякої офіційної інформації щодо ініціатив слідчих органів по припиненню затягування розгляду цих справ наразі не публікувалося», - підкреслив віце-спікер. «Чи в Україні унікальне правосуддя: громадянам України – закон, а іноземцям – привілеї», - додав він.

Заступник голови парламенту попросив генерального прокурора дати роз’яснення, чому новітні положення українського законодавства «дуже оперативно застосовуються проти представників української опозиції і не використовуються для прискорення розгляду інших, більш суспільно резонансних справ, фігуранти яких іноземці, які шахрайськими способами заволоділи десятками мільйонів гривень наших громадян».

Окрім того, М.ТОМЕНКО попросив генпрокурора вжити усіх необхідних заходів для припинення затягування розгляду таких суспільно резонансних кримінальних справ, як справи «Кінгз Кепітал» та «Клубу мільйонерів».