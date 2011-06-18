Міліцейський керівник спіймався на хабарі за нескоєне зґвалтування

У Тернопільській області під час одержання хабара затримано начальника сектора дільничних інспекторів райвідділу міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, дослідчою перевіркою, проведеною спільно з працівниками обласного Управління СБУ, встановлено, що 16 червня начальник сектору дільничних інспекторів вимагав від жителя одного із сіл 600 дол. за непритягнення до кримінальної відповідальності. Правоохоронець переконував чоловіка, що йому загрожує позбавлення волі за нібито зґвалтування неповнолітньої. Насправді ж заява матері неповнолітньої про нібито розбещення її дочки стосувалась зовсім іншої особи.

Увечері 16 червня міліціонер знову зустрівся з псевдопідозрюваним і погодився на хабара у 500 дол. При цьому він сказав кошти не давати йому безпосередньо в руки, а покласти їх під одне з дерев біля будинку культури.

Після цього начальник сектору дільничних інспекторів дав вказівку підлеглому дільничному інспектору забрати гроші з-під дерева, чітко пояснивши за допомогою стільникового телефону, де саме знаходяться 500 дол. Одразу після цього керівника дільничних затримали правоохоронці.

Проти нього прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом одержання хабара, поєднаного з вимаганням, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.