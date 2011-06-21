Дочка Нафтогазу інвестує 45 мільйонів у здоров'я своїх кадрів

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», підвищує соціальні стандарти відповідальності бізнесу перед своїм персоналом і має намір в 2011 році інвестувати 45 млн. грн. в оздоровлення понад 7,5 тис. працівників і їхніх дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що запорукою постійного розвитку ДК «Укргазвидобування» є мотивованість трудового колективу.

Компанія створює максимально комфортні умови для роботи і відпочинку своїх працівників. «Укргазвидобування» щорічно інвестує у власні рекреаційні об`єкти. Компанія також оздоровлює дітей сиріт, позбавлених батьківської турботи, інвалідів і дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей.

Станом на 17 червня компанія вже інвестувала в організацію корпоративного відпочинку понад 11,5 млн. грн. У шести оздоровчих закладах ДК «Укргазвидобування», які розташовані в АР Крим, на Херсонщині, Львівщині і Харківщині відпочили майже 1100 працівників і 920 дітей.

«Компанія як корпоративний громадянин несе відповідальність перед колективом і суспільством. Це частина нашої філософії управління бізнесом. Ми свідомо взяли на себе працю організувати відпочинок працівників і оздоровлення дітей», - заявив директор ДК «Укргазвидобування» Юрій БОРИСОВ.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, яка забезпечує понад 70% загального видобутку газу в країні.