Львівська влада написала на біллбордах «Комунізм = Нацизм»

У Львові з’явилися білборди з написом "Комунізм = Нацизм".

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, це "соціальна реклама, присвячена Дню скорботи та вшануванню пам'яті жертв нацистського і комуністичного режимів".

На білбордах розміщено дві фотографії: жертв комуністичного та нацистського режимів. Зокрема, проілюстровано страту людей 30 червня 1941 року у Тюрмі на Лонцького та розстріл у березні 1942 року позаду Львівського національного академічного театру опери та балету.

Як заявив заступник міського голови з гуманітарних питань Василь КОСІВ, "червень 1941 – 70 років тому – був трагічним для Львова. Адже львів’яни однаково постраждали як від нацистського, так і комуністичного режимів під час Другої світової війни".

"Було винищено значну частину населення міста. В’язниці і концтабори однаково використовувалися НКВД і гестапо. Це однакові за своїми злочинними діями сили. Тому ми вшановуємо пам’ять людей, які безневинно загинули в цей час від їхніх рук", - сказав В.КОСІВ.