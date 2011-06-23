Жінка впала з восьмого поверху і залишилася живою

У Тернополі вижила жінка, яка впала з 8-го поверху.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався напередодні. Одразу після падіння сусіди викликали швидку, після чого 37-річну жінку доставили у Тернопільську міську лікарню №1. Там медики встановили у неї політравми, відкриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини, забій головного мозку, відкритий перелом правої гомілки, травматичний шок 2-го ступеню.