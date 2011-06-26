38 керівників підприємств позбавлені права виїзду за кордон

У Харківській області за рішенням суду 38 керівників підприємств, які не виплачують заробітну плату працівникам, тимчасово позбавлені права виїзду за кордон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Крім цього, в області порушено 18 кримінальних справ за невиплату зарплати і внесків до Пенсійного фонду України.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині з початку червня загальна заборгованість із виплати зарплати зменшилась на 31% (на 52 млн. грн.) і станом на 24 червня склала 116 млн. грн., у тому числі на економічно активних підприємствах – 92,6 млн. грн.

Борг підприємств Харківської області перед Пенсійним фондом на середину червня становив 31,8 млн. грн.

За даними заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря ШУРМИ, заборгованості з виплати зарплати у бюджетних установах регіону немає.