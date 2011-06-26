Козацькі товариства влаштують Битву під Берестечком

На Рівненщині розпочалися заходи з нагоди 360-ї річниці найбільшої за кількістю учасників європейської битви ХVІІ століття – Битви під Берестечком (1651 р.) та вшанування пам’яті загиблих у ній українських козаків.

Як передає кореспондент УНІАН, за традицією, основні заходи проходитимуть 25-26 червня у Національному меморіальному музеї-заповіднику «Поле Берестецької битви», що у селі Пляшева Радивилівського району.

Характерною особливістю цьогорічних урочистостей є те, що до їх організації офіційно не причетна влада області, а проведення основних заходів взяли на себе численні козацькі товариства Рівненщини, сусідніх областей, історико-краєзнавчі організації з Польщі та інших країн.

Сьогодні на полі Берестецької битви проведено панахиду та поминальну ходу до пам’ятника загиблим українським козакам, в якій взяли участь представників державних органів влади, громадськості та козацьких товариств.

Після Козацького обіду відбулися перші всеукраїнські змагання «Козацька звитяга» та виступи самодіяльних колективів, окремих артистів, козаків. У вечірній програмі – запуск «небесних ліхтарів» та українські вечорниці біля ватри.

26 червня на меморіальному комплексі очікують десятки тисяч гостей. Програмою урочистостей передбачено поминальну панахиду, яку очолить патріарх Київський і всієї Русі-України ФІЛАРЕТ, а також урочисту ходу до пам’ятника загиблим козакам.

Заплановано також виступи та звернення представників козацьких товариств, громадських організацій та релігійних конфесій, виступи самодіяльних та професійних артистів.

На полі Берестецької битви буде відтворено фрагмент битви під Берестечком, у якій візьмуть участь дві сотні професійних реконструкторів з України та інших країн Європи, відбудеться фінал всеукраїнських змагань «Козацька звитяга» (стрільба з лука, володіння шаблею та списом, кидання сокири, подолання перешкод).

Очікується, що вшанувати пам’ять та героїзм учасників Битви під Берестечком прибудуть відомі політичні та громадські діячі. Зокрема, голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО», лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО та інші.