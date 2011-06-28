Івано-Франківська міськрада ввела податок на нерухоме майно

Івано-Франківська міська рада запровадила з 1 січня 2012 року податок на нерухоме майно.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міськраді, таке рішення депутати прийняли на позачерговій сесії.

За наданою інформацією, ставка податку встановлена у розмірі 0,8% від розміру мінімальної зарплати за 1 кв. м житлової площі для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. м, і житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. м.

Базу оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшили на 120 кв. м для квартири і на 250 кв. м - для житлового будинку. Як пояснили у міськвиконкомі, якщо, приміром, житлова площа квартири становить 140 кв. м, то оподаткуванню в розмірі 0,8% від розміру мінімальної зарплати підлягатиме 20 кв. м.

А для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. м, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. м, ставку податку встановили у розмірі 2,7% від розміру мінімальної зарплати за 1 кв. м житлової площі.

Податок власники квартир сплачуватимуть щорічно.

Як повідомляв УНІАН, Київрада теж прийняла рішення про запровадження з 1 січня 2012 року податку на нерухомість.